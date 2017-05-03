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Dışişleri Bakanlığı Kabil’deki terör saldırısını kınadı!

Dışişleri Bakanlığı, bugün Kabil’de NATO askerlerini taşıyan bir konvoya düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 8 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını kınadı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:56

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Dışişleri Bakanlığı, bugün Kabil’de NATO askerlerini taşıyan bir konvoya düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 8 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını kınadı. Bakanlığın ayıplama mesajı şöyle:

“Afganistan’ın ve bu kardeş ülkedeki NATO varlığının güvenliğini gaye alan bu menfur terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Afgan hükümeti ile halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. bu vesileyle, Türkiye’nin dost ve kardeş Afganistan’la dayanışmasını sürdüreceğini bir kere daha vurguluyoruz.” 

İlker Turak

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