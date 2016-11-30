Dışişleri Bakanlığı, uçak kazası için başsağlığı mesajı yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bolivya – Kolombiya seferini gerçekleştirmekte olan ve yolcuları arasında Brezilya’nın Chapecoense futbol takımı oyuncularının da bulunduğu bir yolcu uçağının Kolombiya’da düştüğü ve fazla sayıda gezgin ile mürettebatın hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim durum nedeniyle, başta arkadaş Brezilya halkı ve hükümeti olmak üzere kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadesi kullanıldı.