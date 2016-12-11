Dışişleri Bakanlığı Yemendeki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yemen’in Aden kentinde DEAŞ göre gerçekleştirildiği bildirilen ve birincil belirlemelere göre 35 kişinin ölümüne ve yaklaşık 50 kişinin yaralanmasına niçin olan terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Atak sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralananlara acele şifalar diliyoruz. DEAŞ ve diğer terör örgütlerine aleyhinde kararlı bir duruş sergileyen ve terörün çirkin vahşetine dün İstanbul’da bir defa daha maruz kalan Türkiye terörizmle mücadelede kardeş Yemen halkının yanındadır” denildi.