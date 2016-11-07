Dışişleri Bakanlığında devir teslim töreni

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, görevini Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu’na devretti. Bakanlıkta düzenlenen atama teslim töreninde konuşan Bilgiç, sözcülük makamının Dışişleri Bakanlığı için çok önemli görevlerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Keza dış keza de iç politikamızı ilgilendiren konuların kamuoyuna layıkıyla aktarılması açısından sözcülük makamının etkili bir şekilde çalışması gerekiyor. Ben de 3 seneden beri bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Benden sonraki arkadaşım Hüseyin Müftüoğlu bu görevi çok daha iyi yapacaktır.”

Görevi Bilgiç’cilt teslim bölge Hüseyin Müftüoğlu’da, Dışişleri Bakanlığı’nda göreve 1990 yılında başladığını ve 26 yıldır bakanlıkta öbür kademelerde görev aldığını belirterek şunları ifade etti:

“Ben heyecanlıyım, çünkü Dışişleri Bakanlığının manâlı görevlerinden bir tanesini üstleniyor olmanın telaşı var. Heyecanlıyım çünkü kayda değer bir dönemde bana verilen bu görevi layıkıyla yapabilmenin heyecanını üzerimde yaşıyorum. Önümüzdeki dönemde hoş bir egzersiz yapma ümidiyle heyecanlıyım. Bu görevi Sayın Bakan bana söylediğinde daha önce hiç yapmadığım bir atama olduğu için tereddüde kapılmıştım. Yıllar içerisinde Dışişleri Bakanlığı’nın değişik kademelerinde tahsis yaptıktan sonradan sizlerin yardımıyla bu görevi layıkıyla yapacağıma olan inancım arttı.”

Kendisinden önce bu görevi yürüten Tanju Bilgiç’e teşekkürlerini ileten Müftüoğlu, görevi Bilgiç’ten devraldı.

İlker Turak