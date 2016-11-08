Dışişleri Bakanlığından AB açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “AB adına Dış İlişkiler ve Emniyet Politikası Yüksek Temsilcisi göre bugün ülkemiz hakkında yapılan açıklamanın kabul edilmesi mümkün değildir” denildi.

Tanımlama şöyle devam etti:

“Darbe teşebbüsünden bu yana beklediğimiz desteği vermeyen ve ön yargılı bir davranış sergileyen AB maalesef terörizmle uğraş konusunda da Türkiye’nin hassasiyetlerini anlamamakta ısrar etmektedir. AB, ülkemizdeki terör saldırılarını kınamakla bu konuda üstüne düşen sorumluluklardan kurtulamayacağını anlamalıdır. PKK’ya dobra dobra silahı vazgeçme çağrısı yapamayan, teröristlerin serbestçe ülkelerinde dolaşmalarına ve Türkiye aleyhine propaganda ve eylemlerini yürütmelerine ses çıkarmayan ve hatta PKK’nın Avrupa Parlamentosu koridorlarında sergi açmasına müsaade eden, Türkiye söz konusu olunca terörizmi silahlı uğraş biçiminde yansıtan kararlara imza atan AB aslında Türk milleti nezdinde terörle çaba konusundaki inandırıcılığını ve itibarını kaybetmiştir. Bu sebeple, bu tür açıklamaların bizim açımızdan bir değeri bulunmamaktadır.”