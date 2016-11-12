Dışişleri Bakanlığından ABD uyarısı

Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “ABD’de 8 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen Başkanlık seçimlerinin peşinde başlayan protesto gösterileri, New York, Şikago, Philadelphia, Miami, Los Angeles, Seattle, Oakland ve Portland gibi merkezler ilk önce almak üzere, ülke genelinde bambaşka şehirlerde devam etmektedir. Gösterilerde zaman zaman kabahat ve güç olayları yaşanmakta, göstericiler ve emniyet güçleri karşısında karşıya gelmektedir. Bu bağlamda fazla sayıda göstericinin emniyet güçlerince gözaltına alındığı kamuoyuna yansımıştır. Bilhassa Oregon eyaletinin Portland şehrindeki protestolarda kabahat ve güç olaylarının aşırılık kazandığı görülmektedir. Bu şehirdeki gösteriler güvenlik güçlerince ayaklanma olarak tanımlanmış, son olarak bir kişinin 12 Kasım Cumartesi günü erken saatlerde, protesto yürüyüşü esnasında silahlı saldırı neticesinde yaralandığı duyurulmuştur. Göstericilerin sosyal medyadaki paylaşımlarından protestoların bir zaman daha devam etmesinin muhtemel olduğu anlaşılmaktadır. öte yandan, son günlerde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı özellik içeren sözlü ve fiziksel saldırılar ve taciz olaylarında da yükselme yaşandığı kamuoyuna yansımaktadır” denildi.

BAKANLIKTAN “TITIZ OLUN” UYARISI

ABD’de yaşanan ve bu ülkeye gitmeyi planlayan vatandaşların ihtiyatlı olmaları gerektiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yaşanan olayların ve toplumsal gerginliğin ortaya çıkardığı riskler bağlamında, ABD’de yaşayan ya da bu ülkeye gezi etmeyi planlayan vatandaşlarımızın itinali olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelere yaklaşmamalarında, yaşadıkları ve çalıştıkları mekanlarda güvenlik önlemlerini artırmalarında, olabilecek tanıdık olmayan düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak lokal emniyet güçlerine başvurmalarında, keza, lokal basın-yayınlama kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Washington Büyükelçiliğimiz ve ABD’deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ek uyarı ve duyuruları peşine düşüp takip etmelerinde fayda görülmektedir.”