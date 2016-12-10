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Dışişleri Bakanlığından ABDye uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığı 2017 Bütçe Kanunu zarfında Amerikan Hükümeti’nin Suriye’de savaşan oluşumlara bir takım hassas askeri teçhizat vermesine olanak tanıyan bir yetki verildiği ve bu yetkinin kullanılmas.

10 Aralık 2016 Cumartesi, 09:26
disisleri-bakanligindan-abdye-uyari

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığı 2017 Bütçe Kanunu zarfında Amerikan Hükümeti’nin Suriye’de savaşan oluşumlara bir takım hassas askeri teçhizat vermesine olanak tanıyan bir yetki verildiği ve bu yetkinin kullanılmasının Kongre’nin onayını da içeren bazı şartlara bağlandığı anlaşılmaktadır. Bu yetkinin kullanılıp kullanılmayacağı veya hangi kapsamda hangi unsurlara yönelik olarak kullanılacağı bu aşamada bilinmemektedir. Her hal ve karda, ABD tarafı ile temasa geçilerek bilinen gösterme ve hassasiyetlerimiz hatırlatılmış; söz konusu askeri teçhizatın Türkiye’yi hedef bölge terör örgütleri ilk kez almak üzere hatalı ellere geçmemesi konusunda zorunlu uyarılar yapılmıştır. Konu yakından izlenmeye devam edilecektir” dedi.

Caner Ünver

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