DİSK Başkanı Beko: ‘1 Mayıs kararını Çarşamba günü açıklayacağız’

Devrimci Işçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko, Millet Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Başkanı Lami Özgen, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması talebini İstanbul Valisi Vasip Şahin’e iletti.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kani Beko, “DİSK , KESK, TTB temsilcileri ile birlikte bu sabahtan sayın İşçileri Bakanı Süleyman Soylu ile iki saatlik bir toplantımız oldu. Orada da ifade tetik. Bir tek derdimiz var, ilk kez Taksim olmak üzere bütün Türkiye’de rahat içinde kardeşçe 1 Mayıs’ı anmak. Azıcık önce de İstanbul Valisi ile yapmış olduğumuz toplantıda İstanbul’da Taksim’de 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Çaba günü talebini ilettik” ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerle ilgili sendikaların kendi arasında bir değerlendirme yapacağını söyleyen Beko, “Çarşamba günü saat 12.00’de DİSK Genel Merkezi’nde 1 Mayıs kutlamalarının ayrıntılarını basın toplantısıyla sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

Hüseyin Coşkun