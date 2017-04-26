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DİSK Başkanı Beko: ‘1 Mayıs’ı Bakırköy’de kutlayacağız’

Devrimci Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Ulus Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), TMMOB Cihaz Mühendisleri Odası, 1 Mayıs kararını açıkladı.

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:47

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Devrimci Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Ulus Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), TMMOB Cihaz Mühendisleri Odası, 1 Mayıs kararını açıkladı. DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında kararı ifade eden DİSK Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün öncelikle İstanbul edinmek üzere Türkiye’nin bütün alanlarında heyecan içerisinde kitlesel, bağlı yana, omuz omuza kutlanması konusunda incelemeler yaptıklarını anlattı.

1 Mayıs bileşenlerinin aldığı karşılıklı kararı okuyan Beko, “1 Mayıs dünyanın her uygun ihtişamlı buluşmalara şahitlik eder. İşçiler umutlarını, istediklerini meydanlarda özgürce ifade eder. Türkiye’de ise maalesef 1 Mayıs’lar iktidarlar, getirdiği yasakların gölgesi altında kutlanmaktadır. 365 gün bu ülkenin bütün güzelliklerini üretenlere bir gün dahi hürmet gösterilmemektedir. Siyasi iktidar 1 gün için dahi işçi taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs mitinglerinin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır. Bu davranış 2017 yılında da devam etmektedir. 1 Mayıs 1977’deki katliamın 40. yılında da bu dayatmanın sürdürülmüş olması, ölenlere ve işçi sınıfına saygısızlık olarak tarihe geçecektir” ifadelerini kullandı.

Beko, 1 Mayıs’ta 4 emek ve meslek örgütü öncelikle almak üzere İstanbul’da Bakırköy insanlar pazarında olacaklarını açıkladı.

Doğancan Cesur

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