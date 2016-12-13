DİSK üyeleri, patlama alanına karanfil bıraktı

10 Aralık gecesi Beşiktaş’ta alçak terör saldırısının yaşandığı noktaya gelen DİSK üyelerinden oluşan bir grup, patlamanın olduğu alana karanfil bıraktı. Hain saldırıyı kınayan DİSK üyeleri, patlamada şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acele şifalar diledi. Türkiye’nin bu tabloyu hak etmediğine aksan yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, saldırıyı şiddetle kınayarak, terörü lanetledi.

“Bu ülke bu tabloyu yargı etmiyor”

Patlamanın yaşandığı alana karanfil bıraktıktan daha sonra konuşan DİSK Genel Sekreteri Açlık Çerkezoğlu, “3 gün önce burada acılı ve kara bir gün yaşadık. Burada yaşanan patlamada 44 insanımızı kaybettik, yüzlerce insanımız yaralı. Başta bu saldırıyı güçlü olarak kınıyoruz, lanetliyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralılara ivedi şifalar diliyoruz. Bu ülke bu tabloyu adalet etmiyor. Bu ülkenin insanları, işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, bu ülkenin halkı bu tabloyu yargı etmiyor” dedi.

Emrah Kuş – Hasibe Karadağ – Hüseyin Coşkun