Divan İstanbul otellerinden yılbaşına özel program

İSTANBUL (AA) – Divan İstanbul otelleri, yılbaşı misafirleri için özel program ve avantajlı konaklama paketleri hazırladı.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan İstanbul, yeni yılı karşılarken hem leziz bir menü deneyimlemek hem de Divan ayrıcalığını yaşamak isteyen misafirleri için iki ayrı paket hazırladı. Divan şeflerinin yeni yıl için oluşturduğu 7 aşamalı degüstasyon menüsü limitsiz yerli içecek eşliğinde kişi başı KDV dahil 745 liradan sunuluyor.

Deluxe oda kahvaltı konaklama ve Divan İstanbul'da gerçekleşecek gala yemeğinin de dahil olduğu paketin iki kişilik fiyatı 379 avro+KDV'den, suite oda konaklamalarında iki kişilik oda 459 avro+KDV'den sunuluyor. Divan Suites İstanbul G Plus, yeni yıl paketleriyle misafirlerine alternatifler mevcut.

DJ performansı eşliğinde servis edilen limitsiz gala yemeği kişi başı KDV dahil 259 TL. Özel gala yemeği ve ertesi gün kahvaltısının dahil olduğu iki kişilik konaklamadan oluşan paket 849 TL'den misafirleri bekliyor. Konaklama ücreti alınmayan 0-6 yaş grubu için özel hazırlanan menü 80 TL, konaklama için 50 TL fark alınan 7-13 yaş grubu için ise gala yemeği 180 TL şeklinde. Süit odada deneyimlemek isteyen misafirler için uygulanan oda fiyat farkı ise 250 TL.

Ertesi gün kahvaltısı vadeden standart odada konaklama ve gala yemeğinin bir arada olduğu paketin fiyatı iki kişi için 190 avro, superior odada konaklamalı iki kişilik paket 255 avro, suite odada konaklamalı iki kişilik paket ise 285 avro.