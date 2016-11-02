KARAMAN (AA) – Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Üçharman köyünde yerin 36 metre altındaki mağarada bekletilmesi ile kendine has lezzet ve aroması olan Divle obruk peynirleri, mağaradan çıkarılmaya başlandı.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Üçharman köyündeki peynirlerin konulduğu; “Divle obruğu” olarak bilinen mağarada incelemelerde bulundu. Vali Tapsız, mağara önünde, Divle obruk peynirleri hakkında Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı’dan bilgi aldı.

Büyükkarcı, Divle obruk peynirinin en önemli özelliğinin tamamen doğal olması olduğunu söyledi.

Peynirin, hiçbir yapay yem kullanılmadan, sadece merada beslenen koyunlardan sağılan sütten yapıldığını ifade eden Büyükkarcı, “Derilere basılan peynirler daha sonra obruğun içine konur. Obrukta sıcaklık her zaman 4 derece dolaylarındadır. Obruğun içinde özel bir bakteri var. Bu bakteri bembeyaz deriyi 3-4 ay sonra kızıl renge çeviriyor. Bu sürede peynir de olgunlaşıp eşsiz bir lezzete kavuşuyor” dedi.

Mağaranın içine giren Vali Tapsız, incelemelerde bulundu. Vali Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Divle obruk peynirinin dünyada bir numara olduğunu belirtti.

– “Obruğun kapasitesini arttıracağız”

Divle obruk peyniriyle ilgili çeşitli projeler hazırlayacaklarını ifade eden Tapsız, şunları kaydetti:

“Obruğun kapasitesini arttıracağız. Çevresini biraz düzenleyeceğiz. Bir kooperatif kurmayı planlıyoruz. Peynirin niteliğini biraz daha arttırıp, standardını koyacağız. İnşallah bu peyniri dünyada aranan, herkesin tercih ettiği bir peynir haline dönüştüreceğiz. Zaten bilinen bir ürün ama bu tanınırlığını, bilinirliğini artırmak istiyoruz. Fuarlara katılacak. Mesela önümüzdeki şubat ve mart ayında Fransa’da bir peynir fuarı var. Oraya buradan hem birkaç üretici ve peynirimizi götüreceğiz.”

Köylüler, daha sonra mağaraya girerek, ilkbaharda konulan peynirleri çıkarmaya başladı.