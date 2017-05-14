Diyabet hastasının gözünden yaşamı gördüler

Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Diyabet Cemiyeti, Türkiye Diyabet Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen “Diyabetini Tanı, Gözünü Koru” sosyal mesuliyet projesi ile diyabet hastaları ve hasta yakınları özel alanda 3 boyutlu sanal hakikat gözlüğüyle, sağlıklı bir birey ile şeker hastalığı hastası ve görme sorunu yaşayan bir bireyin, ev yaşamının arasındaki farkı deneyimleme şansını buldu.

Konya Ticaret Odası (KTO) konferans salonunda gerçekleştirilen programda, proje hakkında data veren Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Iç Salgı Bezleri Bilim Dalı ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Türkiye Şeker Hastalığı Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kaya, amaçlarının diyabetik hastaların takriben yüzde 30-35‘ini görmesini korkutma eden retinopati hakkında toplumu bilgilendirmek olduğunu söyledi. Toplantının hekime ne vakit başvurulacak, ne yapılacak gibi hastalık hakkında farkındalık yaratmak gibi amaçlarla yapıldığını da gösteren Prof. Dr. Kaya, “Çünkü ülkemizde ve tüm Dünya’da da aslında böylece. Diyabetik hastaların takriben yarısı şeker hastalığı olduğunu bilmiyor. Çoğu zaman komplikasyonların varlığıyla hastalar şeker hastalığı tanısı almakta. Dünya’da yaklaşık 140-145 milyon diyabetik retinopati görmeyle ilişkili zararlı konumların olduğu durumlar var. Diyabetik retinopati aynen diyabet gibi önlenebilir hastalıklar grubu içerisindedir. Buda farkındalık yaratılarak olacaktır. Bizim amacımızda bu. Bugün Türkiye genelinde yapmayı planladığımız çalışmaların ilkini Konya’da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Proje etkinliğinin peşinde, bambaşka alanlardaki hekimler katılımcılara diyabet ve göz sağlığı hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.