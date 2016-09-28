Diyabet kalp hastalıklarına davetiye çıkartıyor

Öyle ki; diyabeti olan kişilerde hayatını kaybetme nedenleri arasında birincil sırada kardiyolojik rahatsızlıklar alıyor. Diyabeti olan kişilerde yürek damar hastalığına yakalanma riski erkeklerde 3, kadınlarda ise 4 kat daha pozitif oluyor. Son 12 yılda diyabetin görülme oranının yüzde 7’den yüzde 12’ye çıktığını söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, bu artışı durdurmak için sağlıklı besin ve ahenkli yaşam tarzının önemine uyarı çekiyor.

Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş riskli

Başta yürek, göz ve böbrek elde etmek üzere vücudun tüm damar sistemlerini diyabet, yürek

damar hastalıklarının daha sık ve erken yaşlarda görülmesine yol açıyor. böylece diyabetiklerin yürek damar hastalığı açısından özenli olmaları, şikayetleri olmasa da periyodik olarak yürek muayenesinden geçmeleri siklet taşıyor. Riskli yaş gruplarının erkeklerde 45, kadınlarda 55 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, kolesterolün şeker hastalığı ve kalp hastalıklarına etkisi hakkında şu bilgileri aktarıyor: “Yapılan bir takım çalışmalar 30-35 yaşlarında kalp krizi geçiren, kalbi zayıflayan hasta sayısının da ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor. Beden için gerekli olan kolesterolün yüksek seviyede bulunması yürek damar hastalığına yol açtığından, özellikle diyabetik, hipertansiyon ya da yürek damar hastalığı olan, sigara içen ve şişman kişilerde kolesterol düzeyinin düşürülmesi konusunda ısrarcı olunması önem taşıyor. Kolesterol düzeyi olağan olsa bile diyabeti veya hipertansiyonu olan, sigara içen kişilerde yürek damar hastalığı riski daha yüksek oluyor.”

Damar sertliğine yol açıyor

Kandaki şeker düzeyinin yüksekliği, damar içindeki endotel denilen koruyucu tabakayı bozarak, damarın yapısını etkiliyor ve kireçlenmesini artırıyor. Damar duvarındaki kireçlenme ise damar sertleşmesine yol açıyor. Ayrıca büyük hem de küçük damarlarda oluşabilen damar sertliği de kalp krizi ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor. Yürek-damar sorunu nedeniyle doktora başvuran diyabet hastaları başta fiziki muayeneden geçiriliyor. ELEKTROKARDIYOGRAM ve YANKI ile kalp gücü denetleme ediliyor. Kişide kan basıncı yüksekliği varsa, kalp hastalığı riski daha da yükseliyor. Yapılan tetkiklerle kalpte bölgesel olarak kasılma bozukluğu ya da genişleme olup olmadığı teftiş ediliyor. Değişken durumlarda yapılan stres testiyle kalbin kanlanma düzeyi incelenerek, gerekli görülmesi halinde koroner anjiyografi yapılarak kalp damar hastalığı olup olmadığı inceleniyor.

Dingin yaşam hastalıklara davetiye çıkarıyor

Diyabette ve buna emrindeki gelişen yürek hastalıklarında artışın esas nedeninin toplumun hareketsiz bir yaşama alışması ile ilintili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, kaloriden zengin beslenme tarzının da bu etkiyi pekiştirdiğini vurguluyor. Bu negatif etkiyi en az düzeye indirmek için ilk önce şu önlemlerin alınması gerekiyor:

• yaşam tarzı ve besin alışkanlıklarınızı değiştirerek, kandaki şeker düzeyini yoklama altına alın, • Kilo almanın önüne geçmek ve hipertansiyonla mücadele etmek için, günde en az yarım saat tempolu yürüyüş yapın, • Kesinlikle sigara içmeyin.

Tedavide ilk adım yaşam türünden değiştirme

Kalp hastalığı tanısı konan diyabetli şahısların tedavisinde birincil adım hayat türünden değişiklik oluyor. Kandaki şeker düzeyinin denetleme altına alınması için alıştırma ile pozitif kiloların atılması, tansiyonun bayağı değerlere çekilmesi gerekiyor. Tatmin Edici olmadığı takdirde tedaviye ilaç destek ediliyor. Zorunlu durumlarda bazı şahısların kalp damarlarına balon ya da stent tedavisi uygulanabiliyor. Fakat diyabetiklerde karşılaşılan tablo genellikle by-pass ameliyatını gerektirdiğinden, kişiler genellikle cerrahi yöntemlerle çare ediliyor.