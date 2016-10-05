Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yılmaz:

– “Türkiye’deki 10 bin camimiz, engelli kardeşlerimiz için uygun hale getirildi. Bundan sonra yapılacak camilere şart koşuyoruz ve ‘Engellilerin erişimine uygun hale getirmezseniz açılış beraati vermeyeceğiz’ diyoruz”

KONYA (AA) – Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, Türkiye’deki 10 bin caminin engelliler için uygun hale getirildiğini söyleyerek, “Bundan sonra yapılacak camilere şart koşuyoruz ve ‘engellilerin erişimine uygun hale getirmezseniz açılış beraati vermeyeceğiz’ diyoruz.” dedi.

Yılmaz, Selçuklu ilçesi Özalkent Mahallesi’ndeki Eğitim Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESADER) Valide Sultan Külliyesi’nin açılışında, Müslümanların Hicri yılbaşını kutladığını söyledi.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiğini, arkasından da Medine merkezli İslam medeniyetinin kurulduğunu anlatan Yılmaz, Allah’ın elçisinin getirdiği mesajla Asya, Afrika, Arap yarımadası ve Avrupa’nın yarısının bir asır içinde İslam ile aydınlandığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, camiyi merkeze alarak insanları yeni medeniyete davet etmeyi ve ibadethaneleri şenlendirmeyi hedeflediğini anlatan Yılmaz, “Camiyi ümmetin gündemine almaya çalışıyoruz. 2012’den itibaren çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan ilki ‘çocuk ve cami’ temasıyla toplumun karşısına çıktık. Camilerimiz çocuklarımızla şenleniyor. İnşallah devam etmesini diliyoruz.” diye konuştu.

Yılmaz, engellilere yönelik de projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

“(Engelsiz ibadet ve engelsiz cami) dedik. Türkiye’de 8 milyon civarında engelli olduğu söyleniyor. Engelli kardeşlerimizin de mabetle buluşmasını hedefledik. Millete bunu ilan ettik. Türkiye’deki 10 bin camimiz, engelli kardeşlerimiz için uygun hale getirildi. Bundan sonra yapılacak camilere şart koşuyoruz ve ‘Engellilerin erişimine uygun hale getirmezseniz açılış beraati vermeyeceğiz’ diyoruz. Camilerimiz bundan sonra engelli kardeşlerimizin erişimine uygun hale getirilmeli.”

Daha sonraki yıllarda “geç kalma genç gel” sloganı ile genç-cami buluşmasını başlattıklarını dile getiren Yılmaz, Türkiye’nin çeşitli illerinde 3 bin camide gençlik gruplarının kurulduğunu bildirdi.

Yılmaz, camileri kadınlara uygun ortamlar haline getirmek için de çalıştıklarını belirterek, 15-20 bin civarındaki camide kadınların abdest alabileceği, namaz kılacağı yerler inşa edildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından külliyenin açılışı gerçekleştirildi. Törende katılımcılara Konya’nın yöresel yemeği ikram edildi.

Programda külliyedeki kreş öğrencileri şiir ve Kur’an-ı Kerim okudu. Miniklerin performansı salondakilerden büyük alkış aldı.

Açılışa, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, İl Müftüsü Ali Akpınar, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.