Diyanet İşleri Başkanı Görmez:

KAYSERİ (AA) – Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, “15 Temmuz’da millete bu kötülüğü reva görenler, bu aziz milletin, bu dünyalara gönderdiği yardımları keşke heba etmeselerdi ama ortaya çıktı ki bu milletin hayırları, bu milletin zekatları heba edildi.” dedi.

Görmez, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında faaliyetine son verilerek Milli Eğitim Bakanlığına devredilen ve daha sonra Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi adı verilen okulu ziyaret etti.

Burada düzenlenen “İnsanlığın Umudu Gençlik Buluşması” programında konuşan Görmez, zor zamanlardan geçildiğini, bütün insanlığın bir umut aradığını söyledi.

Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya, dünyanın her tarafında özellikle Müslümanların bir umudun peşinde olduklarını dile getiren Görmez, şöyle konuştu:

“Uluslararası İmam Hatip Lisesi Projesi, Türkiye Diyanet Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın birlikte yürüttüğü, birlikte büyüttüğü bu büyük proje, bütün insanlığın umudunu yeşertecektir diye umut ediyorum. Zor bir zamandan geçiyoruz. İslamın bütün ilim merkezleri, medeniyet merkezlerinin çöküş yaşadığı zamanlardan geçiyoruz ve her ülkedeki Müslümanların çok acı bir tarihi ve çok acı bir talihi var. Bu acı talihi yenecek olan sizlersiniz. İnşallah sizin gayretleriniz, çabalarınız İslam medeniyetini dünyanın her tarafında ihya edecektir.”

Görmez, medeniyetin ancak ilim, hikmet ve marifetle ihya edileceğine dikkati çekerek, Müslümanların zor zamanları ilimle, alimlerin gayret ve çabalarıyla aştıklarını anlattı.

Kayseri’nin Uluslararası İmam Hatip Lisesi Projesine öncülük ettiğini vurgulayan Görmez, “Bu binalara yardımda bulunanların da parası helalmiş. Onun için hak yerini bulmuş ve tam da bütün dünyadan gelen güzel gençlere bu binanın tahsis edilmesi çok isabetli olmuş. Bu kararı alan herkesi tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı.

– TDV İyilik Buluşması Programı

Diyanet İşleri Başkanı Görmez daha sonra Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) bir restoranda düzenlenen “İyilik Buluşması” programına da katıldı.

Buradaki konuşmasında, dinin, milletin ve devletin hassasiyetlerinin kesiştiği noktada Diyanetin durduğunu dile getiren Görmez, “Tarih boyunca, zaman zaman hatalarımız olsa da Diyanet, bu üç hassasiyetin çakıştığı noktada devlete küsmeyerek, milletin yanında yer alarak, dinin hassasiyetlerini savunmayı prensip edinmiştir. Onun için ben Diyaneti bürokratik bir devlet kurumu değil, kamu kurumu olarak ama aynı zamanda bir millet kurumu olarak görüyorum. Milletin sahip çıktığı, milletle beraber hareket eden bir müessese. 15 Temmuz bunu çok güzel göstermiştir.” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV’nin yurt dışındaki faaliyetlerini anlatan, hatıralarını paylaşan Görmez, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Görmez, Avrupa’da Türklerin 4 bin cami inşa ettiğini belirterek, “Orada doğan, büyüyen çocuklarımız Türkiye’de ilahiyat okuyor. Bu da Diyanetin geliştirdiği bir proje. Biz buna da Uluslararası İlahiyat Projesi diyoruz. Öğrenci sayımız bine yaklaştı. Avrupa’da, Amerika’da, Kanada’da dünyaya gelmiş Türk çocukları Türkiye’de imam hatip lisesini bitirdiler, ilahiyat fakültesini bitirdiler. Bu çocukların her biri 3 lisan biliyor. Şimdi döndüler, dönüyorlar ve oradaki millet varlığımıza hizmet etmeye devam edecekler inşallah.” dedi.

– “En büyük muhalefeti bu yapıdan gördüm”

Yurt dışında yürüttükleri çalışmaların düşmanları da çoğalttığına dikkati çeken Görmez, şöyle devam etti:

“15 Temmuz’da millete bu kötülüğü reva görenler, bu aziz milletin, bu dünyalara gönderdiği yardımları keşke heba etmeselerdi ama ortaya çıktı ki bu milletin hayırları, bu milletin zekatları heba edildi. Yanlış yöntemlerle heba edildi. Çünkü biz yavaş yavaş bu dünyalara din hizmeti götürmeye başladığımızda ilk büyük muhalefeti hiçbir ülkenin yönetiminden görmedik. Rabbim şahittir. Ben 8 yıl Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak yurt dışına hizmet götürmeye çalıştığımda, en büyük muhalefeti millete bu kötülüğü reva gören yapıdan gördüm. Her zaman şunu söyledim, siz kendinize farklı bir alan açmışsınız, siz bu ülkede din hizmeti yürütmüyorsunuz, okullarınızda din dersi yok, mescit yok, namaz yasak ama bu milletin dinini öğrenmeye ihtiyacı var. Öyleyse bunlara niye yanlış bakıyorsunuz? ‘Siz bunları yaparsanız bizim okullarımız kapanır’ dediler. İslamın bir Müslümana verdiği o hoşgörü kanatlarını açarak, ‘Yapmayın’ dedik.”

Görmez, yurt dışındaki çalışmalarının artarak devam edeceğini vurgulayarak, hayırseverleri de yanlarında görmek istediklerini sözlerine ekledi.