Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir.” dedi.

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, gazetecilerin “görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları” sorması üzerine, “Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım.” ifadelerini kullandı.