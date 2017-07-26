Ana Sayfa   >   Siyaset   >   Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir

Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir.” dedi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:06

Benzer Konular

Bakan Işık'tan hava ve füze savunma sistemi açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan '360 derece, karanlık gece' tırına ziyaret
Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, gazetecilerin “görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları” sorması üzerine, “Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım.” ifadelerini kullandı.

Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com