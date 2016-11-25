Diyanet İşleri Başkanı Görmez Kayseri'de

– Görmez, Vali Kamçı, Belediye Başkanı Çelik ve ERÜ Rektörü Güven’i ziyaret etti

KAYSERİ (AA) – Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Kayseri’ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Muhammet Güven’i ziyaret etti.

İlk olarak Vali Kamçı’yı ziyaret eden Görmez, burada yaptığı konuşmada, Kayseri Valiliği’nin ve yerel yönetimlerinin Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin yapımında gösterdikleri ilginin önemini anlattı.

Vali Kamçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mehmet Görmez, daha sonra Belediye Başkanı Çelik’i ziyaret etti. Kayseri’nin birçok Allah dostu yetiştirdiğini belirten Görmez, açılışı yapılacak Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin de Allah yolunda çalışmalar yapan nesiller yetiştireceğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ERÜ Rektörü Güven’i makamında ziyaret etti. Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyaret, basına kapalı devam etti.