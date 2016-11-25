Diyanet İşleri Başkanı Görmez Kayseri'de:

– “Allah yeryüzünde zulme maruz kalmış bütün kardeşlerimizi o kötülüklerden kurtarsın. Bizi de o kardeşlerimize yapılanları seyretme gibi bir zilletten muhafaza eylesin”

KAYSERİ (AA) – Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kayseri’de sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi.

Cami Kebir’de sabah namazını kıldıran Görmez, daha sonra yaptığı konuşmada, tabiatın bile uykuda olduğu bir vakitte, fecir vaktinde gençlerle mescitte buluşmanın büyük bir nimet, her fecrin insanlık için yeni bir doğuş olduğunu belirtti.

Halep’te yıkık binaların arasından, enkazların altından çıkarılmaya çalışılan çocukların, bu fecir vaktinde unutulmamaları gerektiğini vurgulayan Görmez, şunları kaydetti:

“Bu fecir vaktinde, bu icabet vaktinde Halep’te binaların altından çıkarılmaya çalışılan çocukları unutmak mümkün müdür? Ashabı uhdud sadece tarihte olmadı. Allah Kur’an’da ‘Kahrolsun o insanlara ki iman eden insanları ateş dolu hendeklere koyup yaktılar. Etraflarında oturup o müminlere yapılan işkenceleri seyredenlere de yazıklar olsun’ buyuruyor. Yine bir ayetinde yüce Allah buyuruyor ki, ‘O insanlardan intikam almalarının bir sebebi vardı, Allah’a iman etmeleri. Her kim mümin erkek ve kadınlara işkence yaparsa ve sonra da tövbe etmeden bu dünyadan ayrılırsa onlar için yakıcı bir cehennem azabı vardır.’ Allah yeryüzünde zulme maruz kalmış bütün kardeşlerimizi o kötülüklerden kurtarsın. Bizi de o kardeşlerimize yapılanları seyretme gibi bir zilletten muhafaza eylesin.”