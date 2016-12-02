Diyanet İşleri Başkanı Görmez Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) – Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hac ve umre ücretlerinin Türk lirası üzerinden belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin, “Hem ulaşım hem de konaklama giderleri birtakım uluslararası kurlardan yapıldığı için bunun nasıl temin edileceğine ilişkin arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar.” dedi.

Görmez, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz’ı ziyaretinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, “Hac ve umre ücretlerinin Türk lirası üzerinden belirlenmesi ile ilgili çalışmaları olup olmadığını” sorması üzerine Görmez, bu konuda çalıştıklarını belirterek, “Hem ulaşım hem de konaklama giderleri birtakım uluslararası kurlardan yapıldığı için bunun nasıl temin edileceğine ilişkin arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Bilahare bilgi verilir. Umre başladığı için belki kısmen mümkün olmayabilir ama hac için arkadaşlarımız hazırlıklarını o şekilde yapacaklar.” diye konuştu.

Adana’nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda çıkan yangında yaşamını yitiren çocuklara Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabır dileyen Görmez, Allah’tan, millet olarak hiçbir çocuğun canının yanmadığı, zarar görmediği güzel bir dünya diledi.

Vali Haktankaçmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, Görmez’e teşekkür etti.