Diyanet İşleri Başkanı Görmez Konyada

Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 10-20 sene gecikmiş hizmetleri yapmanın mahcubiyeti içerisinde olduklarını belirterek, “Eğer biz bu mahcubiyetleri yaşamasaydık bu ırk başkaları tarafından 40 sene aldatılmayacaktı. Sahte Türkçe Olimpiyatlarıyla bu halk yanlış yönlere sevk edilmemiş olacaktı” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen ve Konya’da öğrenim gören Milletlerarası öğrencilerin katıldığı “Uluslararası Öğrenci Programları Mezuniyet Töreni” Dr. Mehmet Görmez’in katılımıyla gerçekleşti.

Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde öğrencilere seslenen Dr. Mehmet Görmez, Avrupalı komşulara göğüslerinizi gere gere siz öbür inançları, farklı kültürleri, farklı mabetleri, bağlı yanlamasına yaşatma konusunda henüz çok genç ve tecrübesizsiniz demeleri gerektiğini belirterek, “Biz size muavin olmaya geldik diyeceksiniz. Onlara diyeceksiniz fakat önce İslam’ın merkezlerinde Ortadoğu’da savaşlar çıkarttınız, büyük katliamlar oldu. Çocuklar öldü, kadınlar dul kaldı, milyonlarca insan katledildi ve oralarda şiddetin gölgesinde vahşetler üretildi. Bizzat sizin silahlarınızla bu vahşetler yapıldı diyeceksiniz” dedi.

“Gittiğiniz yerde diyanet sizin tekrar tekrar yanı başınızda destekçiniz olacak”

Prof. Dr. Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığının aleme hitabet edildiği müddetçe Allah’ın büyük bir lütuf olarak verdiği bu güzel hizmetlerde kendi ülkelerinde hizmet etmeye başladıkları andan itibaren Dünya’nın neresinde olursa olsun yanlarında olacağını söyledi. Görmez, “Diyanet İşleri Başkanlığı yanınızda olacak, hizmetinizde olacak. Sizinle beraber olacak. Bu ilk öğrencilerimiz. Sorunlarınızı biliyorum. Hiçbir sorun kalmayacak. Gittiğiniz yerde diyanet sizin her zaman yanı başınızda destekçiniz olacak, birlikte çalışacağız inşallah” diye konuştu.

“Eğer biz bu mahcubiyetleri yaşamasaydık bu ahali başkaları tarafından 40 sene aldatılmayacaktı”

En büyük teşekkürü her şeyi göze alıp bize güvenip, sizi bize itimat eden anne ve babaların hak ettiğini ifade eden Prof. Dr. Görmez, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 10-20 yıl gecikmiş hizmetleri yapmanın mahcubiyeti içerisindeyiz. Eğer biz bu mahcubiyetleri yaşamasaydık bu ırk başkaları kadar 40 yıl aldatılmayacaktı. Sahte Türkçe Olimpiyatlarıyla bu halk müziği hatalı yönlere sevk edilmemiş olacaktı. Onun için hep birlikte 100 bini aşkın bütün din görevlisi kardeşlerimizle beraber Türkiye’nin boyunca kapı kapı gezerek, cadde cadde, sokak cadde, minarenin ruhunu, minberin ilmini, kürsünün nasihatini yalnızca camiye saklamayıp caddelere, sokaklara şehirlerimizin ruhlarına, evlerimize taşımak zorunda olduğumuzu buradan yeniden açıklama ediyorum” şeklinde konuştu.

“Biz Balkanlarda Osmanlı’dan İslam’ı kabul ettiğimiz için ne dek şanslıyız diye düşünüyoruz”

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Fejzic ise, “Fiilen biz balkanlarda Osmanlı’dan İslamı kabul ettiğimiz için ne kadar şanslıyız diye düşünüyoruz. Çünkü o, Müslümanlara karşısında olan o sevgiyi, İslam’a olan sevgiyi, Arap harflerine olan sevgiyi biz sizden aldık. Bu çocukları da siz burada öğretiyorsunuz. Böyle İslam tarihini her tarafta canlandırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaları, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Müftüsü Ali Akpınar’ın söz almasıyla sona erdi. Program sonunda, Dr. Mehmet Görmez dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Mezuniyet törenine, Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in yanı sıra, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Fejzic, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, ilçe müftüleri, öğrenciler ve veliler katıldı.