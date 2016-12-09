Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Pakistanda hutbe verdi

Milletlerarası Siret Konferansı’nın davetlisi olarak Pakistan’da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Faysal Camii’nde hutbe verdi. Başkan Görmez verdiği hutbede, “Allah’ın hepimiz üzerindeki nimetlerinden biri de bizleri İslam’a hidayet etmiş olması, hepimizi Muhammed b. Abdullah (salâtu selâmın en efdali ve en mükemmeli üzerine olsun) ümmetinden kılmış olması, bu ümmeti de iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve Allah’a iman eden en bahtı açık ümmet kılmış olmasıdır. İslam ümmetinin ve Müslümanların bu hayır üzere oluşları, Allah’ın kadîm dinine sıkıca sarılmaya devam ettikleri, iyiliği emrettikleri, kötülükten sakındırdıkları, hiçbir ortağı olmayan, bir ve tek olan, doğurmayan, doğrulmayan ve hiçbir eşi ve dengi olmayan Allah’a iman ettikleri sürece kıyâmete kadar sonsuz kalacaktır. Belirlenmiş fakat Allah’ın dini iki sözcük üzere kuruludur; Sözcük-i Tevhid ve Tevhid-i Sözcük. Yani Allah Teâla’nın birliği ve İslam ümmetinin birliği. Rabbimiz şerefli vahyinde buna göze çarpan etmiyor mu? Sizlere bakarken kalbimi imrenme ve sevinç duyguları dolduruyor. Bu mümin yüzlere bakarken iftihar duyuyorum, Dillerimizin, renklerimizin, milliyetlerimizin ve ırklarımızın farklılığa rağmen bizi tek bir ümmet kılan, aynı kelime üzerinde birleştiren, iman ve salih amelde bütünleştiren Allah Subhânehu ve Teâla’nın yaratmadaki azametine olan iman ve yakînimiz artıyor. Sâdık iman, Allah Subhânehu ve Teâla’ya karşı sadakatli bir ilişki iken, salih amel Allah’ın kullarına karşısında sadakatli bir ilişkidir. Allah’ın kulları aralarında özellikle Müslümanlar ve müminler ile öteki milletler ve halklar aralarında. İstanbul’un kardeşi olan güzel başkent İslamabad’daki bu büyük camide hutbe vermekten, hoş kardeş Pakistan halkının alimleri ve kıymetli dostlarımızdan oluşan bu kalabalık önünde konuşuyor olmaktan ötürü heybet ve izzet hissediyorum. Unutmamalıyız oysa Pakistan’ın ruhu, Allah’ın ipine sarılmaktan doğmuştur. Bugün Pakistan’da sokak cadde, sokak sokak, ev ev, fert fert sorsak ‘Pakistan’ın anlamı nedir ve neye muhabere eder?’ diye, zinde ve gür bir sesle işiteceğimiz tek cevabı vardır: ‘Lâ ilâhe illallah’. Pakistan çağrıda bulunmak, ‘İslam’ kelimesini, ‘Allah’ kelimesini ve ‘Lâ ilâhe illallah’ kelimesini gür bir sesle bağırmak demektir. Muhakkak ki bu ülke tâ başından İslam namına belirlenmiş bir ülkedir, ne milliyetçilik, ne kabilecilik ne de ırkçılık üzerine yok” dedi.

İslamabad Faysal Camii’nde İslam’ın bütün manalarının mevcut olduğuna uyarı çeken Görmez, “Tek bir mekan, bir ve tek olan Allah’a ibadet, peygamber ve elçilerin sonuncusu olan yegane Rasul’e ittiba ve tek kıbleye yöneliş. Bütün bunlar ama laf ve ümmet birliğini pekiştirmektedir. İçtihatlarımız ne kadar ayrı olursa olsun, fikrî ve siyasî görüşlerimiz ne kadar çoğalırsa çoğalsın, işte bu şeriatta birlik laf ve ümmet birliğine neden olmuştur. Cemaat halinde namazlarımızı eda ederken, varlıklı ya da yoksul olsun, bilgin veya cahil olsun, yöneten veya yönetilen olsun, büyük ya da minik olsun, beyaz ya da siyahi olsun, aynı imamın arkasından benzer saflar içinde kılıyoruz. Ne milliyetleri, ne fıkhî mezhepleri, ne de siyasi eğilimleri aralarında asla bir fark oluyor. İşte bunlar, bizleri ibadette tevhid üzere, aynı kıble yönünde bir araya getiren Allah’ın evleridir. Acaba bundan birliktelik faktörlerimizi ve İslam ümmeti olarak vahdetimizin sebeplerini öğrenebilecek miyiz? İşte bu vahdet bugün mezhep çatışmaları, mezhep taassubu ve bir takım Müslümanların kardeşlerinden ve bir arada oldukları devletlerinden ayrılmaya çağırdıkları ırkçılık ve milliyetçilik yüzünden kimi süre da dünyevi hırslar ya da uluslararası ihanetler sebebiyle sarsılmıştır. Bunun için siyasi görüntü açıları ne değin öbür olursa olsun çabalarımızı tek bir alıştırma yönünde birleştiren işte bu perspektiften ümmetimizin meselelerine bakmalıyız. Öncelikli olan, Müslüman halkların birtakım görüşleri birbirlerinden öbür olsa deha bizlerin ırk üstünde tanık olma mesuliyetinin varisleri olan İslam ümmeti olduğumuzdur. Bugün bu haldeyken kendi saflarımız arasında vahdeti tesis etmemişken, nasıl ve ne ile bizden başkalarına tanıklık edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İSLAM ÜMMETİNİ İÇİNDE BULUNDUĞU IŞKENCE VE ACZİYETTEN KURTARMALIYIZ”

“İslam ümmetinin evlatları aralarında haksızlıkla akıcı kanın boyutlarını görüp işittiğimizde hayretler içerisinde kalıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Görmez, şunları dedi:

“Birbirleri nezdinde Müslümanların kanı nasıl bu değin ucuz olur? Fakat Allah bizlere kardeşliği, ülfeti, barışı, sevgiyi ve Yüce’l-Emr olan âlimlere ve yöneticilere başvurarak aralarındaki ihtilafları ortadan kaldırmayı emretmiştir. Allah ahali arasındaki anlaşmazlıkların adaletle ortadan kaldırılmasını emreder. Bir Müslümanın Müslüman bir kardeşini katletmesinin hiçbir gerekçesi yoktur. Ne ucuz dünyasal çıkarlar uğrunda, ne de idare ve iktidar koltukları için siyasi ihtiraslar uğrunda! Aralarındaki anlaşmazlıklar ne boyutta olursa olsun, bir Müslümanın diğer bir Müslümana saldırması asla helal değildir. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Allah’tan kendim ve sizler için mağfiret dilerim. Ne mutlu istiğfar edenlere, o halde siz de istiğfar edin. Türkiye’deki kardeşleriniz, sizler ve yeryüzündeki bütün Müslümanlar için hayır, uzlaştırma, emniyet, esenlik, izzet, kuvvet, şiddet, birlik ve İslam ümmetinin birliğinin simgesi olan laf birliği temennisinde bulunmaktadır. Müslümanların aralarındaki şiddete, anlaşmazlığa, ayrımcılığa, ağız dalaşı ve savaşa son vermeleri, aralarındaki anlaşmazlıkları hikmet, diyalog ve şura ile çözmelerini temenni etmektedir. Bizler Türkiyeli kardeşleriniz olarak, sizlerle gurur duyuyor, kadir ve kıymetinizi takdir ediyoruz. Bizlere, sizlere ve bütün İslam beldelerine büyük bir atama düşmektedir. Bu bağlamda en azından İslam Ümmeti’nin kalkınmasına destek etmeli, çalışmalı, onu içerisinde bulunduğu zulüm ve acziyetten kurtarmalıyız. Sizler ve tüm İslam beldeleri ile birlikte dünyadaki bütün Müslümanların birbirine kenetlenmesini sağlayabiliriz. Sizler ve bütün İslam beldeleri ile birlikte yargı sancağını taşıyabilir, mazlum ve mustazaflara destek edebiliriz. Sizler ve bütün İslam beldeleri ile birlikte bütün dünyada emniyet, emniyet ve hidayetin kaynağı olabiliriz. Müslümanlar bugün içinde bulundukları durumdan dolayı birlik için çalışmamıza geçmişteki zamanlardan daha çok ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla ırkçılık, mezhepçilik ve vatancılığın bizleri parçalamasına müsaade etmemeliyiz. Bizler, sizlerin Fatih Sultan Mehmed’in beldesi olan Türkiye’deki, İstanbul’daki kardeşleriniziz. Sizleri sevgi ve selamla kucaklıyoruz. Mevla Subhanehu ve Teâla’dan sizleri ve bizleri birbirine takviye veren bir binanın tuğlaları gibi kılmasını temenni ediyoruz. Allah, Pakistan’ı, Pakistan halkını, Pakistan’daki İslam’ın ve Müslümanların hamilerini bütün kötülüklerden korusun ve kollasın. Pakistan’ı hidayetin minaresi ve Müslümanların sığınağı yapsın.”