Diyanet İşleri Başkanı Görmez Yozgat'ta

YOZGAT (AA) – Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, demokrasi şehidi Yasin Yılmaz’ın Yozgat’taki baba ocağını ziyaret etti.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kız kardeşin cenazesi için ilçeye bağlı Boğazköy köyüne gelen Görmez, daha sonra Oluközü beldesine geçti.

Burada, 15 Temmuz gecesi Kahramankazan ilçesinde Akıncılar Hava Üssü’nden açılan ateş sonucu şehit düşen Yasin Yılmaz’ın evini ziyaret eden Görmez, şehidin babası Eyüp Yılmaz’a taziye dileklerini iletti, Yılmaz ile bir süre sohbet etti.

Taziyede Kuran okuyan Görmez, şehidin babasına Kuran-ı Kerim hediye etti.

Ziyarette Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Akdağmadeni Kaymakam Vekili Yasin Özcan, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu da yer aldı.