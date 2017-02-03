Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) – Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ve beraberindeki heyet, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Akgün, ilçede yaşamış ve Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesinde büyük emeği olan Hatice hoca anısına ilçeye bir okuma evi yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in ilçeye okuma evinin yapılması için gerekli talimatları verdiğini dile getiren Akgün, kendilerini kırmayan Görmez’e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Zeynep Akgün’ün, Görmez’e ilçede dokunan, yöreye has el dokuması peşkir hediye ettiği bildirildi.