Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Konyada iş adamlarıyla buluştu

Dr. Mehmet Görmez Konya’da katıldığı programda iş adamlarına seslenerek, “Türkiye’de yapacağımız en büyük kusur Diyanet İşleri Başkanlığını basmakalıp bürokratik bir kuruma dönüştürmektir. Bunu yaptığınız zaman camileri devlet dairesine dönüştürürüz. İmamları da devlet memuruna dönüştürürüz. Camiler devlet dairesi olursa imamlar devlet memuru olur. Diyanette bürokratik bir mekanizma olursa bırakın Afrikayı, Asyayı, dünyanın her tarafını bırakın kendi ülkemizin manevi hayatını ayakta tutması muhtemel olmaz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Konyalı iş adamlarının düzenlediği programa katıldı. Bir nikah salonunun konferans salonunda gerçekleşen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Dr. Görmez, “Kaybettiğimiz tüm kardeşliklerimizi yeniden bulduran Allah’a hamdolsun. Çok acı bir yüzyıl yaşamışız ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu acıları cenabı hak bir lahza önce geride bırakmayı nasip etsin. Yüce Rabbimiz kitabında ‘İdeal müminleri ve ideal zenginleri bize betimleme ederken onlar fakat alışveriş ve ticaret onları Allah’ı zikretmekten alıkoymaz, onları namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz’ buyurur’” dedi.

Konya’nın dünyanın boyunca hayırları olan bir şehir halkı olduğunu gösteren Görmez, “Konya ilim, irfan ve maneviyat şehri bununla birlikte bir vakıf bir hayır şehri. Cenab-ı adalet bu güzelliklerinizi daim eylesin. Biz yoklukla sınav edilmek her zaman daha kolaydır. Varlıkla imtihan edilmek daha zordu ve biz Müslümanlar Türkiye’de her açıdan varlıkla imtihan ediliyoruz. ara sıra imtihanı kaybetmekle karşı karşıya kalıyoruz. Cenab-ı yargı verdiği bütün nimetleri alma gücüne kuşkusuz sahiptir. Hiçbir zaman şımarmamalıyız. Hiçbir zaman gevşememeliyiz. Bu asırlık acılardan sonradan fazla daha iyi almak için iyiliği yeryüzüne taşımak için fazla daha zinde olmalıyız. Çok daha fazla çalışmalıyız. Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz cenabı yargı bereketini versin. Çok çalışın ve zengin olun zenginlikten hiç korkmayın lakin bir şeyden korkun zenginliğin kalbinize hükmetmesinden korkun. Zenginliğinizin servetinizin size hükmetmesinden korkun” diye konuştu.

“Türkiye’de yapacağımız en büyük kusur Diyanet İşleri Başkanlığını bayağı bürokratik bir kuruma dönüştürmektir”

Diyanet İşleri Başkanlığına vaktiyle durulan mesafelerin kaldırılmasını isteyen Prof. Dr. Görmez, “Lütfen o mesafeleri kaldırın biz el ele verelim gönül gönüle verelim tüm sorunların üstesinden o süre geliriz. Sizden birinci ricam bu. Bizi bayağı bürokratik bir kurum olarak görürseniz biz bu hizmetleri yapamayız. Türkiye’de yapacağımız en büyük hata Diyanet İşleri Başkanlığını banal bürokratik bir kuruma dönüştürmektir. Bunu yaptığınız vakit camileri devlet dairesine dönüştürürüz. İmamları da devlet memuruna dönüştürürüz. Camiler devlet dairesi olursa imamlar devlet memuru olur. Diyanette bürokratik bir mekanizma olursa bırakın Afrikayı, Asyayı, dünyanın her tarafını bırakın kendi ülkemizin manevi hayatını ayakta tutması muhtemel olmaz”dedi.

İslam’ın doğru anlaşılması konusunun manâlı olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Diyanet İşleri Başkanımız ve başkanlığımız olarak İslamın doğru anlaşılması içten anlatılması konusunda sahiden son yıllarda çok önemli araştırmalar yapılıyor. Kuşkusuz İslam yargı ve hak dinidir ve İslam saadet ve selametin de bununla beraber ilmidir. İslamın içten anlaşılması fazla kayda değer olduğunu son dönemlerde yaşadığımız olaylar bize gösterdi” şeklinde konuştu

Karabağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Fejzicise, “Türk Dini eşittir islamdır. Öyle bir kutsallığı var. Balkanlarda Türkiye’nin ve maalesef azıcık uzaklaşıyorduk ve son zamanlarda ben azıcık açık konuşuyorum. AK parti zamanına değin bizim o Türkiye’ye olan bağlılığımız kopma noktasına gelmişti. Türkiye’yi idare eden yeni bir insan geldi” diye konuştu.

Program Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmeze armağan takdimiyle sona erdi.Programa Diyanet Başkanı Mehmet Görmez’in yanı sıra; Konya valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, işadamları ve davetliler katıldı.