Diyanet o iddiaları yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığından, “Diyanet MIT gibi çalışıyor” şeklinde gündeme taşınan haberlerle ilgili yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı Avrupa’da ilgili ülkelerin anayasasına ve kanunlarına tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarının din görevlisi talebini yaklaşık 40 yıldır karşılamaktadır. Bugüne dek hizmet yürütülen bu ülkelerde benzersiz bir model ortaya konmuş ve herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının ortaya koyduğu din hizmetleri toplumlarda şiddeti yok, her zaman barışı, güveni ve huzuru almıştır. Son yıllarda özellikle Batı’da fazla sağ fikirlerin, tanıdık olmayan düşmanlığı ve İslamofobik temayüllerin artması ile birlikte laf konusu din hizmetlerine yönelik bir takım ön yargılı kuşkuların aralıksız gündemde tutulduğu bilinmektedir. Hâlbuki dünyanın büyük bir güç sarmalından geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığının sunduğu din hizmetlerine her zamankinden daha artı ihtiyaç bulunduğu açıktır” denildi.

“HABERLERİN HİÇBİR GERÇEKLİĞİ YOKTUR”

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Son günlerde Türkiye’de bir takım basın-yayın organlarında “Diyanet MIT gibi çalışıyor” biçiminde gündeme taşınan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. Bu tür haberlerden sonra Avrupa’da yayın yapan bir takım medya organlarında yurt dıştan görev yapan din görevlilerimizin “ajanlık ve jurnalcilik” ile suçlanması katiyen kabul edilemez. 40 yıldır Avrupa’da İslam’ın sahih bilgisi, evrensel değerleri, barışa ve güvenliğe aksan yapan mesajları doğrultusunda ödev yapan din görevlilerimize yönelik böylesine çirkin iftiraların atılarak hemen hemen bir karalama kampanyasına dönüştürülmesi son derece kaygı ve endişe vericidir. Bu tür yayınların, bilhassa 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra yaygınlaşması, FETÖ/PDY’nin yurt dışarıya Türkiye aleyhtarlığına karşın algı operasyonlarının bir parçasıdır. Terör örgütü olduğu tescillenen, darbe girişiminde bulunarak Türkiye’de demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan, dini istismar eden, özel hayatın dokunulmazlığını ve mahremiyetini ihlal eden, tecessüs yapan FETÖ/PDY’nin yurt dışındaki faaliyetleri hakkında din görevlilerimizin uyarılması ve bu konuda bilgilendirilmesi, hem cami cemaatinin huzuru, keza birlikte yaşama kültürünün zedelenmemesi keza de Avrupa toplumunun güvenliği açısından hayati önemi haizdir. Hâl böyleyken esas endişe verici olan ise bu nesil yalan haberlere şeref edilmesi, Avrupa’daki bazı siyasi partilerin bunu bir propaganda malzemesi yapması, böylelikle yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin tırmandırılmasıdır. Yurtdışında yaşamış vatandaşlarımızın dini vecibelerini ifa etmelerini kolaylaştırmak amacıyla yurtdışında görevlendirilen din görevlilerimizin, atama tanımının dışarıya herhangi bir faaliyetle iştigal etmeleri laf konusu değildir.”

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ HERHANGİ BİR ÇALIŞANI HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN ÖZELLERİNİ ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA GİBİ BİR DAVRANIŞ İÇİNDE BULUNAMAZ”

Diyanet İşleri Başkanlığının herhangi bir çalışanının hiçbir vatandaşın özellerini araştırma ve soruşturma gibi bir tutum içinde bulunamayacağının vurgulandığı açıklamada, “Bu, sadece hukuken değil, dini olarak da İslâm’ın kuşkusuz yasakladığı ve “tecessüs” olarak adlandırdığı etik ilkesinin bir gereğidir. Bu ve benzer hususlarda ortaya çıkabilecek gayr-i yasal ve gayr-i ahlaki durumların, Başkanlığımızca tahlil ve değerlendirmeye alınacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır” ifadelerine yer verildi.