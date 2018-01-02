DİYANETİN ALACAĞI 9 BİN 500 PERSONEL İÇİN ŞARTLAR AÇIKLANDI
Diyanet İşleri Başkanlığınca, taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlarına, sözlü sınavla 9 bin 500 personel alınmasına ilişkin ilan Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayınlandı.
Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlara 3 bin Kur’an kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım alınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığınca belirtilen sözleşmeli pozisyonlara başvurmak için, İlahiyat Fakültesi, lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekiyor.
Öte yandan, müezzin kayyım kadrosuna başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip, Kur’an kursu öğreticileri için de bayan olma şartı aranıyor.
Adaylar, 16 Ocak 2018’e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/” adresinden sınav başvuru programı aracılığı ile sınav başvuru formunu dolduracak.
Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edecek. Yurt dışından sınava müracaat edecek adaylar adına, istenen belgeleri getirmeleri halinde üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabilecek.
Kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak
İlan edilen pozisyonlara yönelik sözlü sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak.
Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek.
KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.AA
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