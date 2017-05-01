Diyarbakır, Batman ve Mardin’de 1 Mayıs kutlamaları

Diyarbakır’da, Devrimci Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Millet Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından miting düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı’nda düzenlenen miting saat 13.00’da başladı. Miting, konuşmaların arkasından dağıtılmış sendikaların müzik gruplarının sahne almasıyla sona erdi.

öte taraftan miting nedeniyle İstasyon Meydanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. çıkan yollar polis barikatlarıyla kapatılırken, bazı noktalara zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Alana gelenler de dört öbür emniyet noktasından arandıktan daha sonra içeri alındı. Polis, arama noktalarında yasa dışı döviz, pankart ve flamaların içeri sokulmasına da müsade vermedi.

Mardin’de düşük katılım

Mardin’de HDP, CHP, TDK, TTB, KESK, DİSK, Eğitim-Sen ve Genel-Iş göre 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda miting düzenlendi. Saat 10.00’da başlaması planlanan miting, katılımın düşük olması nedeniyle iki saat gecikmeli başladı. Görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Benzeyen Başkanı Ahmet Türk de kısa sürede alandan ayrıldı. Düzen komitesi namına Eylem Ergün’ün hitabe yapmasıyla başlayan miting, yerel grupların sahne almasıyla sona erdi.

Batman’da balonlar alana alınmadı

Batman’da ise, HDP, DİSK, KESK, Petrol-Meslek ve HDP tarafından 16 Mayıs Kent Stadı’nın yan alanda miting düzenlendi. Miting sebebiyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, vatandaşları didik didik aradıktan sonra alana aldı. Miting alanına, 23 Nisan etkinliklerinde kaza sonucu patlayarak, 8 kişinin yaralanmasına niçin olan helyum gazı ile şişmiş balonlar da alınmadı. Mitingde, lokal sanatçıların Türkçe ve Kürtçe şarkılarına vatandaşlar halaylarla eşlik etti. Miting, konuşmaların arkasında sona erdi.