Ana Sayfa   >   Genel   >   Diyarbakır Belediyesine kayyum

Diyarbakır Belediyesine kayyum

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 25 Ekim’de gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Benzer Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, önceki gün çıkarıldıkları mahkemece, “Terör örgütüne üye olma suçundan” t.

01 Kasım 2016 Salı, 17:39
diyarbakir-belediyesine-kayyum

Benzer Konular

kayseri-osbde-5-arsa-satildi
Kayseri OSBde 5 arsa satıldı
tatvanda-mevsimin-ilk-kari-yagdi
Tatvanda mevsimin ilk karı yağdı
baskan-tocoglu-sakarya-bizim-evimiz-evi-korumak-gorevimiz
Başkan Toçoğlu: Sakarya bizim evimiz, evi korumak görevimiz

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 25 Ekim’de gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Benzer Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, önceki gün çıkarıldıkları mahkemece, “Terör örgütüne üye olma suçundan” tutuklanarak, Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Hapishane’ne gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı, belediyeye, Ankara’nın Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla’yı kayyum olarak atadı. Atilla’nın yarın sabahtan göreve başlayacağı varsayım ediliyor. 

Diyarbakır diyarbakır büyükşehir belediyesi diyarbakır büyükşehir belediyesi'ne kayyum haber haberler

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet