Diyarbakır Belediyesine kayyum

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 25 Ekim’de gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Benzer Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, önceki gün çıkarıldıkları mahkemece, “Terör örgütüne üye olma suçundan” tutuklanarak, Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Hapishane’ne gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı, belediyeye, Ankara’nın Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla’yı kayyum olarak atadı. Atilla’nın yarın sabahtan göreve başlayacağı varsayım ediliyor.