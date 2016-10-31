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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Kışanak ile Anlı tutuklandılar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında başlatılan terör soruşturması zarfında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Benzer Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak, emniyette 5 gün süren açıklama işlemlerinin gerisinde bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk e.

31 Ekim 2016 Pazartesi, 10:35
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında başlatılan terör soruşturması zarfında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Benzer Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak, emniyette 5 gün süren açıklama işlemlerinin gerisinde bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişlerdi.

Önce Fırat Anlı arkasında Gültan Kışanak “PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandılar. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında başlatılan terör soruşturması zarfında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Benzeyen Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak, emniyette 5 gün süren açıklama işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıktaki sorgulaması sonrası mahkemeye sevk edilen Fırat Anlı sevk edildiği nöbetçi duruşma kadar tutuklanırken, Gültan Kışanak ise saatler daha sonra tutuklandı

Mehmet Pişkin 

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