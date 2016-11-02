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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum görevine başladı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör soruşturması zarfında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

02 Kasım 2016 Çarşamba, 09:43
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör soruşturması zarfında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklamanın peşinde İçişleri Bakanlığı göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Ankara Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla dün gece Diyarbakır’a geldi. Sabahın erken saatlerinde belediyeye giriş yapan Atilla yeni görevine başladı.

Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken belediyenin çevresi bariyerlerle kapatıldı. Cumali Atilla’nın binaya girişinden sonra bazı belediye çalışanları binadan ayrıldı.

Aydınlatılmış Yorat – Emrah Kızıl

 

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