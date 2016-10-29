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Diyarbakır çöp kente döndü

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Benzeşen Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alındığı Büyükşehir Belediyesi, hizmeti aksatmaya devam ediyor.

29 Ekim 2016 Cumartesi, 15:09
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Benzeşen Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alındığı Büyükşehir Belediyesi, hizmeti aksatmaya devam ediyor. 3 gündür belediye otobüslerinin çalışmadığı kentte, çöpler toplanmıyor. Otobüslerin çalışmaması sebebiyle vatandaşlar ulaşım mağduriyeti yaşarken, kentin birçok bölgesinde çöp dağları oluştu. 

Diyarbakır Valiliği göre belediyeye gönderilen direktifler yazısında çöplerin toplanmasını istedi. 

Demirtaş’tan iki öbür tanımlama 

HDP Benzeşen Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaptığı açıklamada, cihaz ikmal merkezlerinin önünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile kapatıldığını ve araçların çıkmasına müsade verilmediği için çöplerin toplanmadığını ileri sürmüştü. Demirtaş, bugün Yenişehir ilçesinde yaptığı açıklamada ise işçilerin tepkisi sebebiyle çöplerin toplanmadığına uyarı çekti. Demirtaş, “Ilk günden itibaren işçilerin bir tepkisi vardı fakat dünden beri biz biriktirmek istedik. Cihaz ikmallerden araçların çıkışına müsade vermediler. Şimdi DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek ile de görüştük. Belediyedeki arkadaşlarla da görüşülecek. Birkaç saat içinde de bu mesele çözülür diye temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.  

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