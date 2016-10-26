Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından Kışanak ve Anlı açıklaması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi Benzeşen Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı yorumlama yaptı. Açıklamada, “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/45832 sayılı dosyasında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne aza olma (TCK m.314/2) suçundan yürütülmekte olan soruşturma dahilinde, sözde Demokratik Özerkliğin bildiri edildiği Demokratik Toplum Kongresine bulunma ve burada klasik aza sıfatıyla örgüt lehine hitabe yapmak, PKK/KCK silahlı terör örgütünün çağrısı ve talimatları doğrultusunda Diyarbakır ilinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde terör örgütü lehinde söylemlerde bulunarak özerklik çağrısı yapmak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı namına tescilli devlete ait araçları silahlı terör örgütü üyelerinin cenazelerine devretmek suretiyle kullandırmak, tekrar yasadışı görüşme ve misafir etme yürüyüşlerine katılarak cebir ve şiddet olgusunu yasal gösterecek nitelikte örgüt lehine söz ve eylemlerde bulunmak vb. çok sayıda eylemine yönelik olarak toplanan maddi somut her türlü şüpheden uzakta adaleli kabahat şüphesi oluşturan deliller uyarınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak gözaltına alınmıştır.

Yeniden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32488 sayılı dosyasında ‘Devletin egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya karşın’ (TCK m. 302/1) eylemleri sebebiyle yürütülmekte olan soruşturma zarfında, Diyarbakır ili Dicle ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün amacı ve talimatları doğrultusunda, 2014 yılında yapımına başlanıp, 05/11/2015 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir askerin şehit edilmesi ile sonuçlanan eylem bütünlüğü içerisinde ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik ve Anayasal düzenin açık havada özerk idare ilan eden PKK/KCK silahlı terör örgütünün üyelerine ait güya şehit mezarlığını yapmak amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait araç ve gereçleri belirlemek ile halk kaynaklarını kullanarak, terör örgütü üyelerinin güya şehitliğinin korunması ve muhafazası yönündeki eylemlerine ve silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda cebir ve kuvvet olgusunu yasal gösterecek nitelikte örgüt lehine söz ve eylemlerde bulunmak ve sanki eylemlere yönelik olarak toplanan fiziki fiziki her türlü şüpheden uzak kaslı kabahat şüphesi yaratıcı deliller uyarınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Fırat Anlı da gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma zarfında mahkemeden alınan kararlar doğrultusunda yapılan arama ve el yatırma işlemleri devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyu keza bilgilendirilecektir” denildi.