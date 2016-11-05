Diyarbakır Valiliği saldırının PKK tarafından yapıldığını yineledi

Valilik göre yapılan açıklamada, saldırının terör örgütü mensubu Kemal kod isimli terörist göre fedai eylem şeklinde gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, “4 Kasım 2016 günü saat 07.53’te ilimiz Bağlar ilçesi Kültürlü Arslan Bulvarı’nda bomba yüklü bir araçla atak düzenlenmiş ve olayın akabinde saat 11.22’de valiliğimiz kadar patlama olayının bölücü terör örgütü tarafından üstlenildiği biçiminde bir açıklama yapılmıştı. Uluslararası bir haber ajansının bir kaynağa dayandırarak yaptığı habere dayalı olarak basında ve sosyal medyada olayın IŞİD terör örgütü kadar üstlenildiğine dair haberler yer almıştır. Valiliğimizce yapılan izah etme, bölücü terör örgütü elemanlarının kendi aralarında yapmış oldukları telsiz konuşmalarına dayandırılmıştır. Konuyla ilgili bölücü terör örgütü mensupları arasında yapılan üç bambaşka telsiz konuşmasında, eylemin Kemal kod adlı bölücü terör örgütü mensubu göre 3 ton patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildiği ve fedai türü sözcük grubu edilen eylem olduğu açıkça yer almaktadır. Bu bilgiler çerçevesinde laf konusu saldırının bölücü terör örgütü mensuplarınca yapıldığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Söz konusu sosyal medyada ve bazı haber organlarında yer alan haberler, genelde sivil vatandaşlarımızın hasar gördüğü ve hayatını kaybettiği menfur saldırı olayıyla ilgili bambaşka algılama oluşturmaya ve bölücü terör örgütünü korumaya yönelik haberlerdir. Valiliğimiz kadar daha önce yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi vatandaşlarımızın devlete ait talimatlar dışarıya açıklamalara ve algılama yaratmaya yönelik haberlere itibar etmemesi tartma arz etmektedir. Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak ve derinlemesine devam etmektedir ve gelişmeler epeyce veri verilecektir” denildi.