Diyarbakır Valiliğinden belediyelere çöp uyarısı

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığı kadar yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasının arkasında, Belediyeler kadar yapılması gereken çöp birleştirme hizmetinin yerine getirilmediği bu nedenle vatandaşlarımızın mağdur olduğu saptama edilmiştir. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi adına hizmetlerin aksatılmaması için Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy imzasıyla, 28 Ekim Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve İlçe Belediye Başkanlıklarına yazı yazılarak çöplerin toplanmasının Belediyelerin görevi olduğu hatırlatılmış ve bu görevin yerine getirilmesi talimatı verilmiştir” denildi.

Açıklamada, belediyelere gönderiler yazının şöyle olduğu kaydedildi:

“İlimiz merkezinde yer alan semt, sokak ve cadde arasında çöp yığınlarının oluştuğu, oluşan bu çöp yığınlarının vatandaşlarımızı ve çevre sağlığını korkutma ettiği görülmektedir. Bu çerçevede çöp birleştirme ve yok etme işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereği belediyelerimizin kanuni görev ve sorumluluğundadır. Ulus hizmetlerinin ve jurnal hayatın daha dinç ve alışılagelmiş işleyebilmesi, vatandaşların ve çevre sağlığının korunması için belediyenizde çalışan görevli personel tarafından her gün ahenkli olarak çöplerin toplatılmasını, aksi takdirde ilgili sorumlular hakkında zorunlu kabahat duyurusunun yapılacağının bilinmesini önemle rica ederim.”