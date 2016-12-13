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Diyarbakır Valiliğinden meteorolojik uyarı

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere tarafından yarın bölgemizde görülecek kar yağışlarının Şanlıurfa ve Mardin’in yüksek kesimlerinde, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun ve 20 santimetrenin üzerinde o.

13 Aralık 2016 Salı, 15:42
diyarbakir-valiliginden-meteorolojik-uyari

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Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere tarafından yarın bölgemizde görülecek kar yağışlarının Şanlıurfa ve Mardin’in yüksek kesimlerinde, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun ve 20 santimetrenin üzerinde olacağı varsayım edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı titiz olunmalıdır” uyarısında bulunuldu. 

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