Diyarbakırda bağbozumu zamanı

Diyarbakır’ın Hani ilçesine emrindeki Çukur köyü sakinleri, ekim ayı itibari ile üzüm hasadına başladı. Bağlardan topladıkları üzümleri arazide yaptıkları düzensiz kulübelerde toplayıp suyunu çıkaran köylüler, kazanda kaynattıkları üzüm suyunu şıra haline getirdi. Buradan elde ettikleri şırayı beyaz çarşafların üzerine döken vatandaşlar, bir vakit güneşte beklettikleri şıralardan sonra pestil elde etti. Şıralardan cevizli sucuk da yapan vatandaşlar, günde 100 adet pestil üretip 50’ye yakın cevizli sucuk yaptıklarını söyledi.

Bağbozumu dönemlerinde üzüm bağlarının cıvıl cıvıl olduğunu gösteren Ali Deniz, “Bizim işimiz bağla, bir yıl her tarafında bağa bakıyoruz. Bağdaki üzümleri topluyoruz, topladıktan sonradan basıp suyunu çıkarıyoruz. Suyu çıktıktan sonradan kazanda koyup burada kaynatıyoruz. Elde ettiğimiz şırayı beyaz çarşaflara serip pestil üretiyoruz. bununla beraber kesme, cevizli sucuk ve pekmez yapıyoruz. Günde 100 adet pestil çıkarabiliyoruz. Birazcık kendimize bıraktıktan sonradan geri kalan ürünleri satıyoruz, geçimimizi bundan sağlıyoruz” dedi.

Manisa’dan babasına destek etmeye geliyor

Manisa’nın Salihli ilçesinden babasına yardım etmek için Çukur Köyü’ne gelen Dilek Deniz ise, evlendikten daha sonra Salihli’ye yerleştiğini fakat ailesine yardım etmek için güz dönemlerinde köye geldiğini söyledi. Ailesi ile birlikte sabahtan saatlerinde kalkıp üzüm bağlarının olduğu araziye geldiklerini gösteren Istek Deniz, “Salihli’den babama takviye etmeye geldim. Üzüm bağlarına sabahın erken saatlerine geliyoruz, burada kesme yapıyoruz, pestil yapıyoruz. Babam üzümün suyunu çıkarıyor. Bu suyu kazana katıyoruz köpüğünü pisliğini aldıktan sonra bunu leğenlere katıyoruz. Soğuttuktan sonra un katıyoruz içine bir tedarik. Ardından her tarafta kazana atıp karıştırıyoruz. Bir saat kadar kaynattıktan sonradan pestil gerçekleştirmek için çarşaflara döküyoruz. Pestili çarşaftan çıkardıktan daha sonra yerlere seriyoruz kuruması için. Günde 40 çarşafa kadar çıkarıyoruz. Uzun yıllardır gelip aileme destek ediyorum” diye konuştu.

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