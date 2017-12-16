Diyarbakır’da güneşin doğuşu büyüledi
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde yüksek binaların üzerinden doğarken alev topuna dönen güneş yükseldikçe kenti aydınlatmaya başladı. Güneşin yüksek binaların üzerinden şehre ilk doğduğu sırada oluşturduğu kızıllık, kısa bir süre rengini şehre vererek renk cümbüşü oluşturdu. Güneşin doğduğu esnada oluşturduğu kızıllığın şehre yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneş yükseldikçe kızıl renk de bir süre sonra yerini aydınlığa bıraktı. Güneşin kızıl renkleri ile şehrin üzerine doğduğu esnada oluşturduğu güzelliği izleyenler hayranlıklarını gizleyemedi.
Abdulkerim Kantarcıoğlu
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Diyarbakır’da güneşin doğuşu büyüledi
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