Diyarbakır’da Kudüs mitingi

HÜDA-PAR, ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına tepki göstermek amacıyla Diyarbakır’da miting düzenledi. Merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin İslami Cihat Sözcüleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı. “Gidin İsraillilere söyleyin biz Muhammed ordusuyuz, geri döndük ve Kudüs yolunda ilerliyoruz”, “Kudüs Filistin’in başkentidir”, “Müslüman uyuma Filistin’e sahip çık” yazılı pankartların asıldığı miting alanında, sık sık “Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail” sloganları atıldı. Platforma da, İsrail’in kanser hücresi olarak gösterildiği büyük bir harita asıldı.

Mitingde konuşan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 1 milyar 700 milyonluk İslam aleminin nüfus olarak bütün Yahudilerin yüz katından fazla olduğunu belirterek, “Topraklarımız onların işgal ettiği topraklardan da çok daha fazla. Nüfusları yüzde 1, işgal ettiği topraklar yüzde yarım. Buna rağmen neden biz bu haldeyiz. Neden onlar bu kadar cüretkar? Dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarıyla savaşamazlar. İşte bu nedenle tam da bu nedenle Siyonistler bu kadar cüretkar. Bizimle ilgili karar alırken, topraklarımızla ilgili işgal kararı alırken, yeni yeni yerleşim yerleri inşa ederlerken, kardeşlerimizi şehit ederlerken pervasızdırlar. Çünkü Allah için onlara kızacak mecalimiz kalmamış. Çünkü enerjimizi birbirimize karşı harcıyoruz” dedi.

“Filistin’in başkenti Doğu Kudüs değil, bütünüyle Kudüs’tür”

İslam İşbirliği Teşkilatından çıkan sonuca da değinen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

“Amerika’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararından sonra bütün ümmet ayağa kalktı. Kıyamdayız. İslam İşbirliği Teşkilatı bu nedenle olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantı günü, bazı İslam ülkelerinden oluşan koalisyon güçleri bir başka İslam ülkesini bombalamakla meşguldü. Suudi Arabistan Yemen’i bombalıyordu. Eğer siz Yemen’de derisi kemiğine yapışmış İslam ümmetinin küçücük bebelerini açlıktan ölürken, seyretmeye devam ederseniz, Kudüs için de bir şey yapamazsınız. Oradan çıkan kararda her ne kadar kameraların karşısında mikrofonlara başkenti Kudüs olan Filistin deseler de aslında basına verdikleri metinlerde başkentin Doğu Kudüs olduğunu söylüyorlar. Biz de söylüyoruz. Filistin’in başkenti Doğu Kudüs değil bütünüyle Kudüs’tür. Sadece Doğu Kudüs Filistin’in başkentidir diyenler siz Kudüs’ün batısını Siyonizme terk ederseniz yarın kendi başkentlerinize bile sahip çıkamayacaksınız. Eğer gerçekten Siyonistlerin oradan defolup gitmesini istiyorsak birlik olacağız. Tek yumruk olalım ki Siyonizm devrilsin. Ey İslam ülkelerinin yöneticileri, Siyonistlerin bu şebekesini bir devlet olarak tanımaktan vazgeçin ve onlarla varsa bütün ilişkilerini, ticari, diplomatik, askeri ne ilişkiniz varsa hepsini kesin. Sizin ülkenizde eğer varsa diplomat kılıklı Siyonistleri derhal sınır dışı edin, elçilerinizi derhal geri çekin. Kendi hava sahanızı Siyonistlerin işgali altındaki bütün havalimanlarına inecek ya da oradan kalkan uçaklara kapatın. Kendi ülkelerinizde kanunlarda değişiklik yapın terörizmi yeniden tanımlayın ve Siyonizmin en tehlikeli terör örgütü ve terörizm olduğunu kanunlarınıza yazın. Onlar sizin topraklarınıza ayak basarak kirletemesinler. Onlar kendi sonlarını yaklaştırıyorlar. Allah’ın gazabı onların üzerine inecek inşallah.”

Öte yandan, miting alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda polisin görev yaparken, yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Polis helikopteri de sürekli alanın üzerinde tur attı.

Emrah Kızıl – Murat Başal