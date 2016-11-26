Diyarbakır'daki terör saldırısı

ESKİŞEHİR (AA) – Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’in cenazesi, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Arıyeşil’in naaşı, kent merkezindeki Reşadiye Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Seyitgazi ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’ne getirildi.

Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından şehit Arıyeşil’in Türk bayrağına sarılı tabutu, çok sayıda vatandaşın omuzlarında Şehit Jandarma Onbaşı Kamil Üngör Şehitliği’ne taşındı. Şehidin cenazesi, burada dualarla defnedildi.

Törene şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.