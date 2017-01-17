Diyarbakır'daki terör saldırısı

ESKİŞEHİR (AA) – Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Ali Sevim’in (32) otomotiv öğretmenliği eğitimi aldığı, atanamayınca polis memuru olmaya karar verdiği bildirildi.

Eskişehir’de, Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak’ta tek katlı evde yaşayan işitme engelli anne ve babası Eyüp ve Fatma Sevim’le taziyeleri kabul eden fabrika işçisi Seyit Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin şehadet haberini ailesine kendisinin işaret diliyle verdiğini hatırlattı.

Ağabeyinin çok iyi bir insan olduğunu, bunu kelimelerle anlatamayacağını ifade eden Sevim, “Ağabeyim 4 ay önce Diyarbakır’a gitti. Otomotiv öğretmeniydi, atanamadı. Eskişehir’de Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir bisküvi fabrikasında işe girdi. Daha sonra polis olmaya karar verdi. 9 aylık bir oğlu var. Allah rahmet eylesin.” dedi.

– “Kimseye zararı olmayan iyi bir insandı”

Şehit Ali Sevim’in çocukluk arkadaşı Sezai Orta da aynı sokakta büyüdüğü Ali Sevim’i kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. Orta, şunları aktardı:

“Motor meslek lisesinde beraber okuduk. Sakarya Üniversitesinde otomotiv öğretmenliğini bitirdi. 3-4 yıl atanamadı. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi. Bir süre bisküvi fabrikasında çalıştı. Daha sonra polislik sınavına girdi kazandı. Kimseye zararı olmayan iyi bir insandı. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şehidimiz ile 3-4 yıl önce Eskişehirspor-ST. Johnstone maçına gitmiştik. İlk kez maça gidiyordu. O zaman polis olmuştu ancak göreve başlamamıştı daha. Bir hafta sonra göreve başlayacaktı. Sahadaki çevik kuvvet polislerini gördü. Bana dönerek ‘Ben de bunlar gibi olacağım’ dedi. O zaman çok heyecanlıydı, heyecanı kursağında kaldı.”

Şehidin arkadaşı Erkan Yıldızbaş da şehit Sevim’in başarılı bir kişiliğe sahip olduğunu, eğitimini tamamlayıp kendince önemli konuları başarmaya çabaladığını söyledi.

Şehidin işitme engelli babası Eyüp Sevim’in, işçi olarak çalıştığı Anadolu Üniversitesinden emekliye ayrıldığı, işitme engelli annesi Fatma Sevim’in ise ev hanımı olduğu öğrenildi.

Bu arada şehidin baba ocağının bulunduğu Akgünler Sokak’a Türk bayrakları asıldı, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu.