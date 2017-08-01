Diyarbakır'daki terör saldırısı

SİVAS (AA) – Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki operasyonda PKK’lı teröristlerin döşediği mayına basması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal’ın cenazesi Sivas’a getirildi.

Yaklaşık 4 yıl önce göreve başlayan şehit uzman çavuşun cenazesi, Diyarbakır’da yapılan törenin ardından askeri uçakla Sivas’a nakledildi. Şehidin eşi Songül Sakal da aynı uçakla kente geldi. Sakal, uçaktan indiği sırada “Anne Erkan’ı sana getiremedim.” diye gözyaşı döktü.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndaki karşılamada, şehidin annesi Döndü Sakal ile yakınlarının yanı sıra Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve askeri yetkililer hazır bulundu.

Oğlunun cenazesinin uçaktan indirilişi sırasında “Kuzum, dağların aslanı.” diyen anne Sakal, gelini Songül Sakal’ı “Sen şehit eşisin ağlama” sözleriyle teselli etti.

Şehidin ayakta durmakta güçlük çektiği görülen eşine görevliler destek oldu.

Şehidin naaşı daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal’ın (27), yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.