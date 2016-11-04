Diyarbakır'daki terör saldırısı
– Bağlar ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mavitaş’ın Kayseri’deki babaevine acı haber ulaştı
KAYSERİ (AA) – Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru İsmail Mavitaş’ın Kayseri’deki baba ocağında yas var.
Şehit polisin Yahyalı ilçesi Yerköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine acı haberi, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Fahri Çam ve yetkililer verdi.
Şehidin babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Mavitaş’ın (34), 5 yıllık polis olduğu, 4 ay önce Konya’dan Diyarbakır’a tayininin çıktığı belirtildi.
Şehit Mavitaş’ın eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.