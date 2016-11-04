Diyarbakır'daki terör saldırısı
– Bağlar ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Semih Turgut için Kapadokya Havalimanında tören düzenlendi
NEVŞEHİR (AA) – Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Semih Turgut’un (38) naaşı özel uçakla Kapadokya Havalimanına getirildi.
Burada düzenlenen törende, Turgut’un Türk bayrağına sarılı tabutu polis mangasının omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.
Şehit polisin babası Kemal Turgut, oğlunun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu uçaktan indirildiğinde ellerini açarak uzun süre dua etti.
Törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Gülşehir Kaymamamı Murat Ertekin, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy ile şehidin yakınları katıldı,
Evli ve 2 çocuk babası şehit polis Turgut’un cenazesinin, yarın Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.