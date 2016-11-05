Diyarbakır'daki terör saldırısı

KAYSERİ (AA) – Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru İsmail Mavitaş, Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yahyalı Devlet Hastanesi’nden alınan şehit Mavitaş’ın (34) Türk bayrağına sarılı naaşı, Yerköy Mahallesi’ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Mavitaş için Yahyalı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Cami Kebir’de cenaze töreni düzenlendi.

Mavitaş’ın naaşı, İl Müftüsü Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Yerköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.