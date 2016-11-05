Diyarbakır'daki terör saldırısı

NEVŞEHİR (AA) – Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Semih Turgut’un (38) cenazesi, memleketi Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde toprağa verildi.

Şehit Turgut’un Nevşehir Belediyesi morgundan alınan naaşı, Gümüşkent köyündeki Gümüş Camisi’ne getirildi.

Şehidin babası Kemal, annesi Elmas ve eşi Nevin Turgut ile çocukları, Türk bayrağına sarılı tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin eşi Nevin Turgut, 5 ve 9 yaşındaki çocuklarıyla geldiği tabut başında eşinin fotoğrafını öperek, “Çocuklar babanız ölmedi, o hep bizimle yaşayacak. O bizim kahramanımız.” diye gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Mehmet Tatlı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun, kaymakamlar, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.