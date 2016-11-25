Diyarbakır'daki terör saldırısı

– Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Arıyeşil’in Eskişehir’deki babaevinde yas var

ESKİŞEHİR (AA) – Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’in Eskişehir’deki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.

Gültepe Mahallesi Dermaner Sokağı’nda oturan baba İsmail Hakkı ile anne Hamide Arıyeşil’e acı haber yetkililerce verildi. Haber üzerine fenalaşan anne ve babaya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Arıyeşil’in babaevine Türk bayrakları asıldı. Olayı duyan akrabalar ve mahalle sakinleri acılı aileye taziyelerini iletti.

Şehit Uzman Çavuş Arıyeşil’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.