Diyarbakır'daki terör saldırısı

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil (33) için tören düzenlendi.

7. Kolordu Komutanlığı’ndaki törende, Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulan şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törenin ardından evli ve bir çocuk babası şehit Arıyeşil’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir’e uğurlandı.

Törene Vali Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Kamil Erkut Güre, vali yardımcıları, kaymakamlar ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlenmiş, teröristlerce sıcak temas sağlanması üzerine çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.