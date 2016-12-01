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01 Aralık 2016 Perşembe

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Diyarbakırı sis kapladı

Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkisini belirten sis, kara ulaşımını olumsuz yönde etkiledi.

01 Aralık 2016 Perşembe, 17:29
diyarbakiri-sis-kapladi

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Diyarbakır'daki terör saldırısı

Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkisini belirten sis, kara ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Kenti kaplayan sis, sürücülere şiddet anlar yaşattı. Gösterme mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte bir takım sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere tarafından, Diyarbakır’da gün içerisinde ise kar yağışı beklendiği öğrenildi.  

Diyarbakır diyarbakır’ı kapladı sis

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