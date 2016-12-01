Diyarbakırı sis kapladı

Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkisini belirten sis, kara ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Kenti kaplayan sis, sürücülere şiddet anlar yaşattı. Gösterme mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte bir takım sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere tarafından, Diyarbakır’da gün içerisinde ise kar yağışı beklendiği öğrenildi.