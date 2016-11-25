Diyarbakırlı genç kadının dramı…

Baba evine sığınan bayan, ailesinden de zorlama görünce çocukları ile başka bir eve taşındı. Geçtiğimiz ay öz babası kadar iki yerinden bıçaklanan kadın, 2 çocuğu ile hayata tutunmaya çalıştığı tek odalı evde, yaşam mücadelesi veriyor.

Diyarbakırlı 32 yaşındaki F.K. için baskı günler 12 sene önce başladı. Eşi ile evlendikten daha sonra geçimsizlik yaşamaya başlayan talihsiz bayan, ilk çocuğunu kucağına aldığında tüm sıkıntıların sona ereceğini umdu. Eşinin kendisine yönelik şiddeti çocuklarının doğmasından daha sonra da sona ermeyen F.K., 4 buçuk aylık hamileyken eşinden güç gördü ve çocuğunu düşürdü. Bu tarihten daha sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kadın, çocuğu için eşinden boşanma davası açmadı. Aradan geçen vakit daha sonra ikinci çocuğunu da doğuran F.K., bir gün büyük çocuğunun hastalığı sebebiyle bir zaman hastanede refakatçi olarak kaldı. Oğlunun taburcu olmasının peşinde koşarak evine gelen genç bayan, gördüğü görünüm karşısında şoka girdi. Kendi evinde başka bir bayan görebilen F.K., kadının, kendi eşinin karısı olduğunu söyleyince bunalıma girdi. Eşini arayıp durumu soran F.K., aldığı yanıtın arkasından iki çocuğunu da alarak babasının evine gitmeye karar verdi.

Güç baba evinde de devam etti

Olan biteni ailesine anlatan F.K., eşinden boşanmaya karar verdi. Babasının evinde de umduğunu bulamayan F.K., öz babasının şiddetlerine maruz kaldı. Birincil günden bu yanlamasına babasının torunlarını yurda göndermek istemesi ve kızını başkası ile evlendireceğini söylemesine daha pozitif dayanamayan F.K., maddi durumu olmamasına rağmen diğer bir eve taşınmak zorunda kaldı. Eşinden ve ailesinden gördüğü şiddetin izleri hayatına yansıyan F.K., çalışıp çocuklarına iyi bir gelecek belirlemek için gecesini gündüzüne kattı.

Geçtiğimiz ay, babasının kapısına gelerek kardeşini sorması üstüne çıkan tartışmada öz babası kadar iki yerinden bıçaklanan şanssız kadın, ameliyata alındı. Taburcu edilmesinin arkasından ilaçlarını alacak parası bile olmayan F.K., iki çocuğu ile tek gözlü bir evde hayat savaşı veriyor.

Ailesi kabul etmedi sığınma evine gitti

Yaşadıkları ile ilgili İHA muhabirine tanımlama yapan F.K., evlendikten iki yıl sonradan hep gaddarlık gördüğünü söyledi. 4 buçuk aylık hamileyken eşinin çocuğunu karnında öldürdüğünü bildiren F.K., başından geçenleri şöyle anlattı:

“Kızarmış yağ döktü üzerime, onun hala izlerini taşıyorum. 12 yıl sürdü peşinde ayrıldık. Bir zaman sığınma evine gittim. Ailem çocuklardan dolayı beni kabul etmedi. Ya çocuklar ya biz dediler, ben de çocuklarımı bırakmadım. Eşimden kurtuldum dedim fakat aile şiddeti görmeye başladım. Aralıksız benim üzerime geliyorlardı. En son da babam beni bıçakladı. Seni evlendireceğiz dediler ben de kabul etmedim. Hastanede oğlumu yatırmıştık, taburcu oldu eve gittim ve bir bayan olduğunu gördüm. Sordum ‘neden buradasın’ diye, o da bana ‘sen kimsin’ dedi, ben ‘eşiyim’ deyince o kadın da bana ‘ben de eşiyim’ dedi. Aradım eşimi bana ‘evlendim’ dedi. İki yıl boyunca daima sokaklarda kaldım. Bir gün ben çöpü atıyordum, biri seslendi kapının önünde. Arkamı dönmemle babam olduğunu gördüm ve kız kardeşimi sordu. Seni öldüreceğim dedi. Bıçak taşıdığını bilmiyordum, bana saldırdı iki yerimden bıçakladı. Komşular beni hastaneye kaldırdı. Şu lahza ben ameliyat oldum, hekim hap yazdı, şu an ilaçlarımı bile alamıyorum. Reçetem bende, birkaç eczaneye gittim borca bile vermediler. Fazla sancım var. Çok baskı durumdayım bana el uzatsınlar. Destek istiyorum, çocuklarımla ben fazla zorlama durumdayız. Biz kadınlara el uzatsınlar. Allah razı olsun komşular takviye ediyor. Böyle olmazsa çocuklarımı okutamam bile. Evimde hiçbir eşyam değil, ayda 400 lira nafaka alıyorum, onunla esas ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. O da yetmiyor. Kadınlar kendilerini ezdirmesinler, ayaklarının üstünde durabilsinler.”

Aydınlatılmış Yorat